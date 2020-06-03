Uşak'ta iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
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Uşak'ta iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Banaz'da iki tırın çarpıştığı kazada bir sürücü yaralandı.

Uşak'ta iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
03.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:42

Banaz'da iki tırın çarpıştığı kazada bir sürücü yaralandı.

Uşak Seramik Fabrikası önündeki kavşakta Mehmet Sabri Karakaya'nın (20) kullandığı 34 BD 7639 plakalı tır, kavşakta bekleyen Halim Koçer'in (48) kullandığı 64 FR 660 plakalı tıra çarptı. Karakaya'nın kullandığı tır, çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

Kamyonda sıkışan Mehmet Sabri Karakaya, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesine sevk edilen sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Öte yandan tırın dorsesinden yol kenarına düşen konserve şişelerinin kırılması sonucu cam kırıklarının yola saçılması nedeniyle Ankara - İzmir kara yolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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