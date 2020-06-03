Uşak'ta İki tır çarpıştı: 1 yaralı Uşak'ta iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada şarampole devrilen tırın 22 yaşındaki sürücüsü yaralanırken, tırda yüklü olan konserve şişeleri kırılarak etrafa saçıldı.

Uşak'ta iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada şarampole devrilen tırın 22 yaşındaki sürücüsü yaralanırken, tırda yüklü olan konserve şişeleri kırılarak etrafa saçıldı.

Kaza. akşam saatlerinde Banaz-Uşak yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halim Koçer (48) yönetimindeki 64 FR 660 plakalı tır, 'U' dönüşü yaptığı esnada Mehmet Sabri Karakaya (22) yönetimindeki 34 BD 7639 plakalı konserve şişesi yüklü tır ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen tırda bulunan çok sayıda konserve şişesi kırılarak yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan tır sürücüsü Karakaya, sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Banaz Belediyesi temizlik ekipleri yola savrulan cam kırıklarını temizlerken jandarma ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. - UŞAK

Kaynak: İHA