Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
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Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
Anadolu Ajansı / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'dan Uşak'a seyir halinde olan Hasan K. (40) idaresindeki 34 CRK 393 plakalı otomobil ile aynı yöne seyreden Hüseyin D'nin (21) kullandığı 34 BDP 045 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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