Uşak'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Osman Mican yönetimindeki 20 ADK 697 plakalı otomobil, Alparslan Caddesi'nde, Ramazan Ölmez'in kullandığı 09 DJ 856 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ve Hülya Ölmez ile Muhammet Ölmez (16), ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık