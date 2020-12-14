Uşak'ta iki ayrı binada doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama: 7 yaralı (3)
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Uşak'ta iki ayrı binada doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama: 7 yaralı (3)

14.12.2020 17:06 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:10
Uşak'ta iki ayrı binada doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama: 7 yaralı (3)

'TAHLİYE EDİLENLER YURTLARDA BARINDIRILACAK'Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Valiliğin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şehir merkezinde doğalgaz kaynaklı meydana gelen iki patlamada yaralanan 6 kişinin hastanelerde tedaviye alındığını belirtip, "Vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

'TAHLİYE EDİLENLER YURTLARDA BARINDIRILACAK'

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Valiliğin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şehir merkezinde doğalgaz kaynaklı meydana gelen iki patlamada yaralanan 6 kişinin hastanelerde tedaviye alındığını belirtip, "Vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Patlama meydana gelen evlerde ve civar binalarda gerekli önlemler alınmıştır. Olaydan etkilenen ve güvenlik gerekçesiyle evlerinden tahliye edilen vatandaşlarımızı Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarımızda misafir edeceğiz. Bu süreçte patlama ile ilgili incelemelerimiz de devam edecektir. Yaşanan patlamalardan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

UŞAK,


Uşak'ta iki ayrı binada doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama: 7 yaralı (3)
Uşak'ta iki ayrı binada doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama: 7 yaralı (3)
Uşak'ta iki ayrı binada doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama: 7 yaralı (3)
Uşak'ta iki ayrı binada doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama: 7 yaralı (3)
Uşak'ta iki ayrı binada doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama: 7 yaralı (3)
Uşak'ta iki ayrı binada doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama: 7 yaralı (3)
Uşak'ta iki ayrı binada doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama: 7 yaralı (3)
Uşak'ta iki ayrı binada doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama: 7 yaralı (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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