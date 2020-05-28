Uşak'ta ibadete açılacak 17 alan belirlendi Uşak'ta cami ve çeşitli alanlar olmak üzere belirlenen 17 noktada yarın cuma namazından itibaren ibadet edilebileceği açıklandı.

Uşak'ta cami ve çeşitli alanlar olmak üzere belirlenen 17 noktada yarın cuma namazından itibaren ibadet edilebileceği açıklandı.

Kontrollü normalleşme kapsamında alınan önlemlerle birlikte, 16 Mart'tan bu yana cemaate kapalı olan camilerin yarın cuma namazıyla ibadete açılacağı duyuruldu. Yurtta pek çok camide temizlik işlemleri yapılırken vatandaşların ibadetlerini sağlıklı yapabilmesi için çeşitli hijyen tedbirleri de alındı. Bu kapsamda valiliklerce belirlenen cami, meydan, halı saha gibi yerlerde ibadete izin verileceği belirtilirken, Uşak'ta da Kemalöz Kapalı Pazar Yeri, Huzurpark Yanı Halı Saha, Kentsel Dönüşüm Meydanı, Şekerevleri Şehitlik Önü ve Çokkozlar Mesire Alanı başta olmak üzere toplamda 17 alan belirlendi.

Uşak Valiliği resmi sitesinde belirlenen noktaların tümü açıklanırken halkın alınan tedbirlere uyması gerektiği belirtildi. - UŞAK

Kaynak: İHA