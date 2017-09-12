Uşak'ta Huzur64 Uygulamaları

Uşak il genelinde Huzur 64 Uygulamalarının 86.'sı gerçekleşti.



Uşak'ta Eylül ayı içerisinde vatandaşların huzur ve güvenliğini arttırılması, suç işlenmesinin önlenmesi ve torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarının faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla, Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler birçok yerde ve noktada kontrol ve denetimlerler gerçekleştirdi. Yapılan uygulama neticesinde 74 işyeri, park, bahçe ve ana cadde kontrol edilirken, 11 bin 959 şahsın sorgulaması yapıldı. Gözaltına alınan 27 kişiden 12' si tutuklandı.



Uygulama kapsamında 19.4 gram esrar maddesi, bin 305 litre kaçak akaryakıt, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet fişek, 2 adet 6136 SKM kapsamında kesici alet ele geçirildi. Kabahatler Kanunu kapsamında; 1 işyerine 3 şahsı sigortasız çalıştırmaktan, 1 işyerine 3 şahsın kimlik bildiriminde bulunmamaktan, 1 işyerine kapalı mekanda sigara içirtmekten, 1 şahsa kapalı mekanda sigara içmekten, 5 şahsa sarhoşluktan, 6 şahsa yüksek sesle müzik dinlemekten idari işlem yapıldı.



Uygulamanın trafik güvenliğini ayağında ise bin 487 araç kontrol edilirken 83 araca idari para cezası uygulandı, 13 araç trafikten men edildi. - UŞAK