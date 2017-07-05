Uşak'ta Huzur Operasyonu

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen huzur operasyonunda, gözaltına alınan 97 şüpheliden 40'ı tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 10 Mayıs - 2 Temmuz tarihleri arsında farklı şubelerden çok sayıda polisin katılımıyla i·l merkezi ve ilçelerde yapılan "Huzur" adı verilen uygulamalarda 36 bin 592 kişi güvenlik sorgulamasından geçirildi.



Haklarında çeşitli suçlardan daha önceden yakalama kararı bulunan 97 kişinin gözaltına alındığı denetimlerde, mahkemeye çıkarılan 40 kişi tutuklandı.



Polisin 24 saat sürdürdüğü denetimlerde, 70 gram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 6 ruhsatsız av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 7 bıçak ele geçirildi.



Denetimlerde, 4 bin 90 araç kontrol edildi, 357 sürücüye trafik cezası uygulandı, 28 araç ve 35 motosiklet ise trafikten men edildi.