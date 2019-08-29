Uşak'ta hükümlüler park temizledi

29.08.2019 14:48

Uşak'ta denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler park temizledi.

Adalet Bakanlığı Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında Uşak'ta denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler Huzurpark piknik alanında temizlik yaptı.

Etkinliğe katılan Uşak Valisi Funda Kocabıyık projenin önemine değinirken, bütün canlıların sağlıklı ve temiz bir çevreye ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Proje kapsamında hükümlülerin daha önce Akse, Çobançeşme ve Korupark mesire alanlarında da temizlik yaptığını hatırlatan Vali Kocabıyık, "Projeyle Türkiye genelinde denetimli serbestlik infaz uygulamalarında kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma, diğer adıyla kamu hizmeti cezası kapsamında piknik alanları, yeşil alanlar ve mesire alanları gibi uygun yerlerde temizlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu tür etkinliklerle denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında hem hükümlülerimiz topluma kazandırılmakta hem de daha temiz bir çevreye sahip olmaktayız. Projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, bu tür sosyal projelerin ilimizde artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz ise konuşmasında Uşak'ta denetimli serbestlikten faydalanan hükümlülerle ilgili yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe Uşak Baro Başkanı Emin Coşkun ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA