Uşak'ta hayvan pazarları kapatıldı
Uşak ve ilçelerinde hayvan pazarlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapatıldığı bildirildi.
19.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:26
Uşak ve ilçelerinde hayvan pazarlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapatıldığı bildirildi.
Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapatma kararının Kovid-19 tedbirleri kapsamında alındığını belirtti.
Keleş, hayat normale dönünceye kadar uygulamanın süreceğini kaydetti.
Uşak'taki hayvan pazar yerleri, belediye ekiplerince dezenfekte edildi.
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Kaynak: AA