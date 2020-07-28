Uşak'ta hayvan ölümlerini azaltmaya yönelik projeler tanıtıldı
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Uşak'ta hayvan ölümlerini azaltmaya yönelik projeler tanıtıldı

Uşak'ta hayvan ölümlerini azaltmaya yönelik projeler tanıtıldı Uşak'ta Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde hayvan ölümlerini azaltmayı hedefleyen iki projenin tanıtımı programına Vali Funda Kocabıyık katıldı.

28.07.2020 18:06 | Son Güncelleme: 28.07.2020 18:41

Uşak'ta hayvan ölümlerini azaltmaya yönelik projeler tanıtıldı

UŞAK - Uşak'ta Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde hayvan ölümlerini azaltmayı hedefleyen iki projenin tanıtımı programına Vali Funda Kocabıyık katıldı.

Uşak Valiliği İl Özel İdaresi'nin 161 bin liralık destekle hayata geçirdiği "Kolostrum Analiz Projesi" ile "Uşak Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Veteriner Epidemiyoloji ve Mihrak Araştırma Araç Projesi" için İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde tanıtım programı düzenlendi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Tarım ve Orman Müdürü, Ertan Keleş'ten bilgi aldı. Kolostrum Analiz Projesi ile buzağı ölümlerinin azalarak önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Vali Kocabıyık, "Bu süt vatandaşlarımızın elindeki yeni doğan buzağılara ulaştırılacak. Böylelikle pasif transfer yetmezliği sonucu oluşan buzağı ölümlerinin önüne geçilmiş olacak." dedi.

Hayvanlarda görünen bazı bulaşıcı hastalıkları erken müdahale etmek ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla hayata geçirilen Uşak Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Veteriner Epidemiyoloji ve Mihrak Araştırma Araç Projesi hakkında da konuşan Kocabıyık, "Aracımız salgınla mücadelede her türlü donanıma sahip bir araç oluşturuldu. Oluşturulan ani müdahale aracı hastalık ihbarı geldiğinde uzman ekiplerle en kısa sürede bölgeye ulaşacak. Hastalıklarla ilgili gerekli muayeneler ve her türlü dezanfeksiyon işlemi yapılacak" ifadelerini kullandı.

Vali Funda Kocabıyık, vermiş olduğu açıklamaların ardından süt depolarını ve ani müdahale aracını inceledi. Yapılan incelemelerin ardından Kocabıyık, Asiye adı koyulan buzağıyı severek besledi.

Uşak'ta hayvan ölümlerini azaltmaya yönelik projeler tanıtıldı

Kaynak: İHA

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