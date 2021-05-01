Uşak'ta HAYDİ ekipleri, sokak hayvanlarını besledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşak'ta HAYDİ ekipleri, sokak hayvanlarını besledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uşak'ta Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekipleri ve asayiş şubeye bağlı resmi ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamanın başlamasıyla birlikte, gece saatlerinde sokakta yaşayan sokak hayvanlarını besledi.

Uşak'ta Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polis ekipleri ve asayiş şubeye bağlı resmi ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlamanın başlamasıyla birlikte, gece saatlerinde sokakta yaşayan sokak hayvanlarını besledi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri ve asayiş şubeye bağlı resmi ekipler, vakaların artması sebebiyle ramazan boyu 17 gün sürecek kısıtlamalarda sokak hayvanlarını unutmadı. HAYDİ ekipleri, gece ilk saatlerinde kentin bir çok noktasında bulunan hayvan mama ve su kaplarına mama ve su doldurdu. Ayrıca ekiplerin sokak hayvanlarını beslemeleri kısıtlama boyunca devam edileceği öğrenildi. - UŞAK

Uşak'ta HAYDİ ekipleri, sokak hayvanlarını besledi
Uşak'ta HAYDİ ekipleri, sokak hayvanlarını besledi
Uşak'ta HAYDİ ekipleri, sokak hayvanlarını besledi
Uşak'ta HAYDİ ekipleri, sokak hayvanlarını besledi
Uşak'ta HAYDİ ekipleri, sokak hayvanlarını besledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza
Tam kapanmanın ilk gününde markete aracıyla gidenlere ceza
Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı
Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı
Tüm aile bireylerinin ölümünü gören abla isyan etti: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm
Tüm aile bireylerinin ölümünü gören abla isyan etti: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Hülya Avşar Özcan Deniz Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Diego Muslera Gökhan Gönül Aykut Kocaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uşak'ta HAYDİ ekipleri, sokak hayvanlarını besledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 02:15:34. #1.15#

title