Uşak'ta havalar serinleyince vatandaşlar korona virüsü unuttu
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Uşak'ta havalar serinleyince vatandaşlar korona virüsü unuttu

- Uşak'ta havalar serinleyince vatandaşlar korona virüsü unuttu Sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar adeta ikinci dalgaya destekte bulundu Uşak'ta, havaların serinlemesiyle birlikte vatandaşlar sokağa akın etti.

11.08.2020 12:45 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:49

- Uşak'ta havalar serinleyince vatandaşlar korona virüsü unuttu

Sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar adeta ikinci dalgaya destekte bulundu

UŞAK - Uşak'ta, havaların serinlemesiyle birlikte vatandaşlar sokağa akın etti. Cadde ve kuyruklarda sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar resmen salgında ikinci dalgaya davetiye çıkardı.

Uşak'ta 36 santigrat dereceye kadar yükselen havalar serinlemeye başladı. Sıcak havaların son bulmasını fırsat bilen vatandaşlar sokaklara akın etti. Park, bahçe ve caddelere akın eden vatandaşlar korona virüs tedbirleri kapsamında maske kuralına uyarken sosyal mesafe ise adeta unutuldu. Kentin en işlek caddesi olan İsmet Paşa Caddesi başta olmak üzere banka ve PTT kuyruklarında da sosyal mesafe kuralı unutuldu.

Bir çok evde yaşlı ve kronik hasta olduğunu belirten Ferdi Han, kurala uyulmamasının riskli olduğunu belirtti. Ferdi Han, "Kötü bir şey aslında ortalama herkesin evinde yaşlı insanlar var. Bunları düşünmeleri lazım. Sosyal mesafe kuralına uyulmuyor maalesef. Herkes yan yana dolaşıyor. Kurala uyulmuyor ama dikkat edilmesi lazım" dedi.

Uşak'ta havalar serinleyince vatandaşlar korona virüsü unuttu

Kaynak: İHA

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