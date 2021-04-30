Uşak'ta haklarında yakalama kararı bulunan 54 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşak'ta haklarında yakalama kararı bulunan 54 kişi tutuklandı

Uşak'ta haklarında yakalama kararı bulunan 54 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 79 kişiden 54'ü tutuklandı.

Uşak'ta aranan şahıslara yönelik operasyonda gözaltına alınan 79 kişiden 54'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Kent genelinde yapılan operasyonda, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama kararı bulunan 79 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 59'u mahkemece tutuklandı, 25 kişi de serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Kafe baskınında kaçmak isterken foseptiğe düşen erkek hemşire, yaşamını yitirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Meral Akşener Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Ebru Gündeş Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Uşak'ta haklarında yakalama kararı bulunan 54 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.4.2021 16:49:08. #1.16#

title