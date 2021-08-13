Uşak'ta haklarında yakalama kararı bulunan 44 kişi yakalandı
Uşak'ta haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 kişi gözaltına alındı.
Uşak'ta haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık