Hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
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Hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

28.12.2020 22:07 | Son Güncelleme: 28.12.2020 22:33

Uşak'ta hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu biri bebek 9 kişi yaralandı.

Uşak'ta hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu biri bebek 9 kişi yaralandı.

E.D. yönetimindeki 64 NA 645 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı Otogar Kavşağı'nda A.A. idaresindeki 64 AAB 380 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ve araçlardaki biri bebek 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan bebeğin 35 günlük olduğu belirtildi.

Hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
Hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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