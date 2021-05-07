Uşak'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
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Uşak'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Uşak'ta hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Arslan'ın (67) kullandığı 35 MDU 95 plakalı hafif ticari araçla Okan Eyidoğan (21) idaresindeki 64 ABL 955 motosiklet, Uşak - Sivaslı kara yolu üzerindeki cezaevi kavşağında çarpıştı.

Kazada yaralanarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Eyidoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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