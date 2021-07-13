Uşak'ta hafif ticari araç tarlaya devrildi: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşak'ta hafif ticari araç tarlaya devrildi: 6 yaralı

Uşak'ta hafif ticari araç tarlaya devrildi: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Uşak'ta hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Uşak'tan İzmir yönüne ilerleyen M.B. (22) yönetimindeki 33 DUP 99 plakalı hafif ticari araç, Yenişehir köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki A.B. (49), H.B. (41), O.B. (20), Y.B. (8) ve B.B. (16) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uşak'ta hafif ticari araç tarlaya devrildi: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Meral Akşener Bülent Kuşoğlu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Tolga Akış İlyas Tetik Kaan Yıldırım
Spor Alper Yılmaz Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uşak'ta hafif ticari araç tarlaya devrildi: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 11:09:07. #1.15#

title