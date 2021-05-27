Uşak'ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
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Uşak'ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Uşak'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ramazan Fındık yönetimindeki 35 ALS 709 plakalı hafif ticari araç, Uşak-İzmir kara yolu Güre köyü yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Arda Fındık, Murat Fındık ve Zübeyde Gökçimen ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Uşak-İzmir kara yolunda trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Uşak'ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
Uşak'ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
Uşak'ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı
Uşak'ta hafif ticari araç devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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