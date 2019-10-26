Uşak'ta gıda zehirlenmesi şüphesi

26.10.2019 16:52

Uşak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 11 öğrenci, taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Kemal Öz Mahallesinde bir ilkokulda ikinci sınıfa giden öğrencilere dün beslenme saatinde bir veli tavuklu pilav ikram etti.

Yemekten sonra rahatsızlanan bazı öğrenciler, Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına 11 öğrenciden 6'sı ayakta, 5'i de bir süre gözlem altından tutulduktan sonra taburcu edildi.

Kaynak: AA