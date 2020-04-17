Uşak'ta gıda işletmelerine koronavirüs denetimi
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İçişleri Bakanlığı, Zabıta, Uşak, Güncel

Uşak'ta gıda işletmelerine koronavirüs denetimi

UŞAK'ta, son 1 ayda gıda üretimi ve satışı yapan 1002 işletme koronavirüs tedbirleri kapsamında denetlenirken, kurallara uymadıkları belirlenen iş yeri sahiplerine, para cezası kesildi.

17.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 17.04.2020 13:47
Uşak'ta gıda işletmelerine koronavirüs denetimi

UŞAK'ta, son 1 ayda gıda üretimi ve satışı yapan 1002 işletme koronavirüs tedbirleri kapsamında denetlenirken, kurallara uymadıkları belirlenen iş yeri sahiplerine, para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında emniyet, zabıta ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri Uşak'ta da sürüyor. Gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimler kapsamında son 1 ayda, 1002 iş yeri kontrol edildi. Kurallara uymadıkları tespit edilen iş yeri sahiplerine idari para cezası uygulandı. Yapılan denetimlerle ilgili değerlendirmede bulunan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, "Denetimlerimiz halk sağlığını korumak, virüsün yayılmasını engellemek amacıyla sürecek. Lütfen virüsle ilgili alınan önlemlere uyalım" dedi.


Kaynak: DHA

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