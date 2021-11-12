UŞAK (Habermetre) - Uşak'ta geçen yıl çıkan yangında zarar gören Ciğerdede köyü yakınlarındaki 155 hektar alanda fidan dikildi.

Vali Funda Kocabıyık, burada yaptığı açıklamada "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Ciğerdede Köyümüzde geçtiğimiz yıl Eylül ayında meydana gelen yangın dolayısıyla kaybettiğimiz 155 hektarlık ormanlık alanı tekrar yeşillendirebilmek adına bir seferberlik başlatıyoruz. Bu bölgeye Aralık ayının sonuna kadar 320 Bin adet karaçam, zerdali, badem ve lavanta fidanı dikeceğiz. Bu çalışmamızla birlikte 2021'in sonuna kadar 1 milyon 107 Bin fidanı da ilimizde toprakla buluşturmuş olacağız. " dedi.

Programa Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Vali yardımcısı Hüseyin Demirbaş, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, Uşak Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, protokol üyeleri, Uşak İl Jandarma Komutanlığında görevli, Subay, Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar ile öğrenciler katıldı. Fotoğraflar :/kurumlar/usak. gov. tr/HABERLER/2021/11-KASIM/11112021/fidan-dikim. rar

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