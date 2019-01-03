Uşak'ta Geçen Yıl Aranan Bin 335 Şüpheli Yakalandı

Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl il genelinde çeşitli suçlardan aranan bin 335 şüpheliyi yakaladı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada 2018 yılında kentte, aranan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar sonucu haklarında 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 26, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 28, 1 ile 5 yıl arası hapis cezası bulunan 230, 1 yıl ve altı hapis cezası bulunan bin 51 kişi olmak üzere toplam bin 335 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Kamu düzeni ve vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamasını temin etmek amacıyla yürütülen çalışmalar göz altına alınan bu şüphelilerden 509'unun mahkemelerce tutuklandığının kaydedildiği açıklamada, çalışmaların aynı kararlılıkla 2019 yılında da süreceği ifade edildi.

Kaynak: AA