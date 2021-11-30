Uşak'ta gazino önündeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Uşak'ta gazino önündeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

AA / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel
Uşak'ta gazino önündeki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Uşak'ta gazino önünde çıkan kavgada 2 kişi tabancayla, 1 kişi de darbedilerek yaralandı.

UŞAK (AA) - Uşak'ta gazino önünde çıkan kavgada 2 kişi tabancayla, 1 kişi de darbedilerek yaralandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki bir gazinonun önünde Ö.Y. ve amcasının oğlu U.Y ile aralarında husumet bulunan Y.M arasında kavga çıktı.

Ö.Y ve U.Y'nin tabancayla ateş ettiği Y.M, yaralandı. Bu arada iddiaya göre seken kurşundan U.Y. de bacağından yaralandı. Gazinodan çıkarak olaya müdahale eden bir grup ise Ö.Y'yi darbetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Y.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kavgada kullanıldığı değerlendirilen 2 tabanca polis ekiplerince ele geçirildi, olay yerindeki 4 kişi de ifadelerinin alınması için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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AA / Mehmet Çalık - Son Dakika Haberleri

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