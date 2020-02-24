: Uşak' ta galatasaray - fenerbahçe taraftarları gerginlik yaşadı

24.02.2020 01:55 | Son Güncelleme: 24.02.2020 01:58

Fenerbahçe taraftarları gerginlik yaşadı

UŞAK'ta Galatasaray'ın İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi yenmesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar galibiyeti coşkuyla kutladı. Kutlama sırasında iki taraatra grubunun karşılıklı sözlü tartışma yapması nedeniyle gerginlik yaşandı.

Uşak' ta bulunan İsmet Paşa Caddesi'nde Galatasaray taraftarlarının kutlamaları sırasında iki taraftar grubunun birbirine karşılıklı olarak sözlü tacizde bulunması sonucunda kısa süreli gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik sırasında iki taraftar grubunun da birbirine ses bombası atmasıyla bölgede bulunan vatandaşlar korku yaşadı. Polis ekiplerinin müdahalesi ile olayların büyümesinin önüne geçildi.

Emniyet amirinin taraftarları uyarmasıyla yaşanan kısa süreli gerginlikler son buldu. Emniyet güçlerinin aldığı geniş güvenlik önlemlerinin ardından taraflar, olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: DHA

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