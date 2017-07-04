Uşak'ta Fetö/pdy Operasyonu; 20 Gözaltı

Uşak merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında toplam 20 şüpheli gözaltına alındı.



Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 13 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Örgütün mahrem yapısına yönelik yapılan operasyonda aralarında çeşitli meslek gruplarından olduğu öğrenilen 18'i kadın 2'si erkek olmak üzere toplamda 20 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 7 kişinin daha arandığı öğrenildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - UŞAK