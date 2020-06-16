Uşak'ta FETÖ operasyonu
Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, "yurt dışına çıkış yasağı" konularak serbest bırakıldı.
16.06.2020 19:51 | Son Güncelleme: 16.06.2020 19:54
Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli, "yurt dışına çıkış yasağı" konularak serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında bir 4'üncü sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu meslekten ihraç edilen 5 polis gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince "yurt dışına çıkış yasağı" konularak serbest bırakıldı.
Kaynak: AA