Uşak'ta Fetö Operasyonu

Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması" soruşturması kapsamında ankesörlü telefonlardan ardışık aramalar yaptıkları iddia edilen ve Uşak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 3 askeri lise öğrencisi ile görevden uzaklaştırılan 1 teğmenin bulunduğu 4 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Askeri lise öğrencileri, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.