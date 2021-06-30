Uşak'ta FETÖ'nün "kadın yapılanması"na ilişkin 26 sanığın yargılanması sürdü
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Uşak'ta FETÖ'nün "kadın yapılanması"na ilişkin 26 sanığın yargılanması sürdü

Uşak'ta FETÖ'nün 'kadın yapılanması'na ilişkin 26 sanığın yargılanması sürdü
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kadın yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 5'i tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kadın yapılanmasında yer aldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 5'i tutuklu 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanıklar ve avukatları maskeli bir şekilde salona alındı.

Şehir dışında olan tanıklar, bulundukları illerden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile beyanda bulundu.

Duruşmada dinlenen 22 tanığa mahkeme başkanı tarafından yargılanan 26 sanığın isimleri tek tek okunarak, tanıyıp tanımadıkları soruldu.

Tanıdığı yönünde beyanda bulunan tanıklara ise nereden tanıştıkları ve örgütsel anlamda ilişkilerinin olup olmadığı yönünde sorular yöneltildi.

Duruşmada SEGBİS üzerinden tanıklık yapan M.A. yargılanan sanıkları tanımadığını söyledi.

Tutuklu sanıklardan B.E. ile bir kafede görüştüğü ve B.E. tarafından kendisine torba içerisinde bir şeylerin verildiği yönünde iddiaların bulunduğunun sorulması üzerine M.A, "Ben bu kişiyi tanımıyorum. Görüşme yapmış olsaydım söylerdim. Ben kızım tutuklandıktan sonra birisinden onun elbiselerini aldım ama bunun kim olduğunu hatırlamıyorum." dedi.

Tutuklu sanık B.E. de, M.A.'nın kızının kaldığı yurtta müdür yardımcısı olarak çalıştığını, M.A.'nın kızının tutuklanmasının ardından onun elbiselerini vermek için görüştüğünü söyledi.

Tanık S.Ö. ise FETÖ ile bir irtibatının olmadığını ileri sürdü.

S.Ö, tutuklu sanıklardan C.B. ile bir ilişkisinin olup olmadığı sorusuna "C.B. benim ablamın üst komşusuydu. Kendisiyle yeğenime matematik dersi vermesi yönünde konuştuk. O da bunu kabul etmedi. FETÖ ile herhangi bir irtibatı olup olmadığını bilmiyorum." yanıtını verdi.

Duruşma yarın tanıkların dinlenmesiyle devam edecek.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 Eylül'de Uşak merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 26 kadın gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanmıştı. Bu kapsamda açılan davanın, pazartesi gününden bu yana görülmeye devam eden duruşmalarında 5'i tutuklu 26 sanığın savunması alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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