Uşak'ta FETÖ'nün "kadın yapılanması" davası görülmeye devam edildi
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Uşak'ta FETÖ'nün "kadın yapılanması" davası görülmeye devam edildi

Uşak'ta FETÖ'nün 'kadın yapılanması' davası görülmeye devam edildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "kadın yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan 5'i tutuklu 26 sanığın yargılamasına devam edildi.

Uşak'ta, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) "kadın yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan 5'i tutuklu 26 sanığın yargılamasına devam edildi.

Uşak 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dün başlayıp bugün devam eden davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatlar katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sanıklar ve avukatları maskeli bir şekilde salona alındı, şehir dışında olan bazı tutuksuz sanıklarda da bulundukları illerden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.

Tutuklu sanık S.A. hakkındaki silahlı terör örgütü üyeliği yönündeki iddiaları kabul etmediğini söyledi.

Eşinin işi dolayısıyla 2018 yılında İstanbul'dan Uşak'a taşındıklarını anlatan S.A, 2015 yılında yaklaşık 3 ay örgüte ait bir yurtta çalıştığını ve hamileliğinden dolayı ayrıldığını ifade etti.

Hakkındaki "Esra" kod adını kullandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne süren S.A, beraatini ve tahliyesini talep etti.

Tutuksuz sanık S.T. ise FETÖ ile bir bağlantısının olmadığını ileri sürdü.

"Esra kod adlı kişiyle matematik öğretmeni aracılığıyla tanıştığını anlatan S.T, "Üniversitede maddi olarak zorlandığım bir dönemde burs adı altında bize para verdi. Parayı da Zümra isimli bir kişinin getireceğini söyledi. Bu kişinin Uşak'taki bir süpermarket önünde beni bekleyeceğini söyleyip üzerindeki kıyafetleri tarif etti. Ben de dediği yere giderek verilen parayı aldım. Bu kişilerin FETÖ ile irtibatlı olduğunu bilmiyordum." dedi.

İfade veren diğer 11 tutuksuz sanık da suçlamaları reddetti.

Duruşma yarın tanıkların dinlenmesiyle devam edecek.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 Eylül'de Uşak merkezli 12 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 26 kadın gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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