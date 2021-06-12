Uşak'ta farklı suçlardan aranan 34 şüpheliden 24'ü tutuklandı
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Uşak'ta farklı suçlardan aranan 34 şüpheliden 24'ü tutuklandı

Uşak'ta farklı suçlardan aranan 34 şüpheliden 24'ü tutuklandı
Anadolu Ajansı / Orhan Sunal - Haberler | Güncel

Uşak'ta farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 34 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Uşak'ta farklı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 34 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde farklı suçlardan aranan 34 kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24'ü sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Öte yandan yapılan çalışmalarda, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Sunal

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