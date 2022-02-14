Uşak'ta faciadan dönüldü; sobadan zehirlenen anne ve oğlun hayati tehlikeleri sürüyor - Haberler
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Uşak'ta faciadan dönüldü; sobadan zehirlenen anne ve oğlun hayati tehlikeleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Uşak'ta faciadan dönüldü; sobadan zehirlenen anne ve oğlun hayati tehlikeleri sürüyor

Sobadan sızan is kokusunu fark eden E. A., kocası B. A. ve kayınvalidesi U. A.'nın sobadan zehirlendiğini fark etti.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Sobadan sızan is kokusunu fark eden E. A., kocası B. A. ve kayınvalidesi U. A.'nın sobadan zehirlendiğini fark etti. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin de hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, Fatih Mahallesi 5.Ezel Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre E. A. (40), sobadan sızan is kokusunu fark etti. Odaları gezen E. A., kocası B. A. (42) ve kayınvalidesi U. A.'nın (60) baygın halde yattığını görünce küçük kızı U.Ö. A'nın (4) odasına gitti. Kızının uyanık olduğunu gören E.A. 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar sonrasında U. A. ve oğlu B. A. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. E. A. ve kızı U.Ö. A.'nın durumlarının iyi olduğu öğrenilirken U. A. ve B. A.'nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. - UŞAK

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Fatih, Uşak, 3. Sayfa, Haberler

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