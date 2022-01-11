Uşak'ta faciadan dönüldü

Uşak'ta bir sürücü kursunun tabelasının sökümü sırasında binanın dış cephe mantolama işlemi için kurulan iskele çöktü. Kaldırıma ve yola düşen iskele parçalarının şans eseri bir vatandaşa gelmezken bir araca isabet eden parçalar arabada yüklü miktarda maddi hasara yol açtı.

Uşak'ta İsmet Paşa Caddesi'nde bulunan bir binada dış cephe mantolama çalışması düzenlendi. Çalışma sırasında apartmanın 6.katında faaliyet gösteren sürücü kursunun tabelasının sökülmesi gerekti. Tabela sökümü sırasında henüz bilinmeyen bir sebepten 5 metre ene sahip 2 metre yüksekliğindeki tabela aşağıya düştü. Yol kenarında bulunan aydınlatma direğinin üstüne düşen tabela, düştüğü sırada ise dış cephe çalışması için kurulan iskeleyi de yıktı.

Olay esnasında en işlek cadde olarak bilinen yerden bir vatandaşın geçmemesi şans olarak değerlendirilirken yol kenarında park halinde araç ise, iskele parçalarının düşmesi sonucu ağır hasar aldı. Darbe alan iskele parçaları vinç yardımıyla sökülürken ekipler tarafından da olayla ilgili inceleme başlatıldı. - UŞAK