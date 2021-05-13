Uşak'ta faciadan dönüldü, 1 hektar alan kül oldu

Uşak'ta merkeze bağlı Akse çamlığında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Uşak'ta merkeze bağlı Akse çamlığında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Ekipler ve vatandaşların hızlı müdahalesi sonucunda faciadan dönülerek söndürülen yangın, 1 hektarlık alanı kül etti.

Yangın, Uşak merkeze bağlı Akse Çamlığı'nda Akse Göleti yakınlarında çıktı. Vatandaşların ihbarları sonucunda olay yerine jandarma, 3 arazöz, 1 su ikmal ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da ekiplere verdiği destekle birlikte yangın fazla büyümeden söndürülse de 1 hektarlık alan kül oldu. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları ekiplerce devam ediyor.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı