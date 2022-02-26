Uşak'ta fabrikada sızan gazdan etkilenen işçi kurtarılamadı

UŞAK (AA) - Uşak'ta 23 Şubat'ta çalıştığı fabrikada sızan gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılan işçi yaşam mücadelesini kaybetti.

Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde yüksek oranda hidrojen sülfür gazı tespit edilen fabrikada baygınlık geçirdikten sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Emin Karanfil (37) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karanfil'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde köpek maması üretilen bir fabrikada 23 Şubat'ta henüz belirlenemeyen nedenle gaz sızıntısı meydana gelmiş, işçi Emin Karanfil hastaneye kaldırılmıştı.

İşçilerin tahliye edildiği fabrikada ölçüm yapan AFAD ekipleri, yüksek oranda hidrojen sülfür gazı tespit etmişti.