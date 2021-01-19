Evinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
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Evinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

19.01.2021 11:19 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:52

Uşak'ta evinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Uşak'ta evinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Aybey Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu üretildiği ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, evin bir odasında saksılara dikili 93 kök skunk bitkisi bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerce bitki yetiştirmekte kullanılan ısıtma sisteminin de olduğu düzeneğe el konuldu. Aramada 520 gram esrar ile çok sayıda esrar öğütme aparatı da ele geçirildi.

Ev sahibi V.D. gözaltına alındı.

Evinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Evinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Evinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı
Evinde uyuşturucu ürettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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