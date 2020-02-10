Uşak'ta evinde şarap ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Uşak'ta evinde şarap ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Eşme'de kaçak içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

10.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:48
Uşak'ta evinde şarap ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

'de kaçak içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince köyündeki evinde 22 bin litre şarap ele geçirilen M.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, "Yasadışı yollardan içki imal etmek ve satmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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