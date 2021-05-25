Evinde ölü bulunan kişinin cenazesi otopsiye gönderildi
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Evinde ölü bulunan kişinin cenazesi otopsiye gönderildi

Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ta yalnız yaşayan 56 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Uşak'ta yalnız yaşayan 56 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Ünalan Mahallesi Tekin Çıkmazı Sokak'ta yaşayan vatandaşlar sokaktaki müstakil bir evden koku gelmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerince evin kapısı açılarak içeri girildi.

Evde yalnız yaşayan 56 yaşındaki Sadık Akarca'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Akarca'nın cenazesi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Akarca'nın vücudunda herhangi bir yara ve darp izinin bulunmadığı, en son 14 Mayıs'ta kardeşiyle görüştüğü öğrenildi.

Evinde ölü bulunan kişinin cenazesi otopsiye gönderildi
Evinde ölü bulunan kişinin cenazesi otopsiye gönderildi
Evinde ölü bulunan kişinin cenazesi otopsiye gönderildi
Evinde ölü bulunan kişinin cenazesi otopsiye gönderildi
Evinde ölü bulunan kişinin cenazesi otopsiye gönderildi
Evinde ölü bulunan kişinin cenazesi otopsiye gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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