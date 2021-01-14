Uşak'ta evinde Hint keneviri yetiştiren kişi yakalandı
14.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 14.01.2021 12:38
Uşak'ın Eşme ilçesinde evinin bir odasına kurduğu elektrikli düzenekle Hint keneviri yetiştiren kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Uşak'ın Eşme ilçesinde evinin bir odasına kurduğu elektrikli düzenekle Hint keneviri yetiştiren kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Kayapınar köyünde M.K'nın evine operasyon düzenleyen Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, evin bir odasında toprak dolu çuvalların içinde ışıklandırma aparatlarıyla Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.
18 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan M.K, hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık