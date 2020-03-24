Uşak'ta 'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşlar sokakları doldurdu
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Uşak'ta 'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşlar sokakları doldurdu

Uşak'ta 'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşlar sokakları doldurduUŞAK'ta koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'Evde kal' çağrısına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu.

24.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:20
Uşak'ta 'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşlar sokakları doldurdu

Uşak'ta 'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşlar sokakları doldurdu

UŞAK'ta koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'Evde kal' çağrısına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu. Camilerden yapılan anonslar ve polis ekiplerinin uyarıları dahi bazı vatandaşları durdurmadı.

Koronavirüs salgını tüm Türkiye'de korku salarken, 'Evde kal' çağrısına Uşak'ta çok sayıda vatandaş uymadı. Uşak'ın en yoğun noktalarından İsmet Paşa Caddesindeki insan kalabalığı dikkat çekti. Camilerden ' Vatandaşlarımızın, sağlık tedbirleri bakımından evlerinde kalmalarının, dışarıya çıkarak hem kendilerinin hem de halk sağlığını riske atmamalarını önemle rica ederiz' anonsları yapıldı. Ancak bazı vatandaşlar, bu uyarıları dikkate almadı. Özellikle banka önlerindeki kuyruklar dikkat çekti.Uzmanların çağrılarına uymayarak, banka kuyruğundan bekleyen Erkan Günay, 'Biraz bankada işlerim vardı. Onun için geldim başka bir şey değil. Oturduğumuz yerde işlemlerimizi yapamıyoruz, bu yüzden sokağa çıkmak zorunda kalıyoruz' dedi.

Uşak'ta 'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşlar sokakları doldurdu

Kaynak: DHA

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Uşak'ta 'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşlar sokakları doldurdu

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