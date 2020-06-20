Uşak'ta ev yıkımı sırasında patlamamış eski el bombası bulundu
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Uşak'ta ev yıkımı sırasında patlamamış eski el bombası bulundu

Uşak'ın Eşme ilçesinde eski bir müstakil evin yıkımı sırasında patlamamış, eski bir el bombası bulundu.

Uşak'ta ev yıkımı sırasında patlamamış eski el bombası bulundu
20.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:28

Uşak'ın Eşme ilçesinde eski bir müstakil evin yıkımı sırasında patlamamış, eski bir el bombası bulundu.

Balabancı köyünde kullanılmayan eski bir müstakil ev, arsa sahipleri tarafından yıktırılmak istendi. Yıkım sırasında evin çatı kısmında patlamamış el bombası tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve bomba imha uzmanı ekipler sevk edildi.

"İngiliz üretimi" olduğu değerlendirilen ve pastan dolayı herhangi bir rakam ya da harf bulunmayan el bombası, incelemelerin ardından boş bir alanda patlatılarak imha edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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