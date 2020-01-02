Uşak'ta ev yangını
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Uşak'ta ev yangını

Uşak'ta tek katlı bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

02.01.2020 17:51 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:01
Uşak'ta ev yangını

'ta tek katlı bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Elmalıdere Mahallesi 3. Gözde Sokak'ta bulunan tek katlı yığma binada saatlerinde çıktı. Alınan bilgiye göre, Mustafa İ.'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle kontrol altına alırken, ev yangın sonucu kullanamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA
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