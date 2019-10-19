Uşak'ta "Engelim, Hayallerime Engel Değil" projesi

19.10.2019 09:22

Uşak Valiliği tarafından başlatılan "Engelim Hayallerime Engel Değil" projesi kapsamında 17 engelli çocuğa hayallerindeki meslekleri yaşama imkanı sağlandı.



Uşak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, özel çocukların bir süreliğine de olsa hayallerini gerçekleştirmek amacıyla yapmak istedikleri meslekler soruldu. Çocuklardan gelen talepler doğrultusunda öğretmen, doktor, veteriner, polis, mühendis ve avukatlık gibi hayaller kuran 17 çocuğa mesleklerine uygun kıyafetler alındı.

Daha sonra Hasbahçe Polis Evi'nde düzenlenen programda engelli çocuklarla bir araya gelen Vali Funda Kocabıyık, çocukların hayallerindeki mesleklerle ilgili hazırlanan üniformaları dağıttı.

Programda konuşma yapan Vali Funda Kocabıyık, amaçlarının özel çocuklara sahip çıkmak ve destek olmak olduğunu belirterek, onların yaşamış oldukları zorlukları anlayıp, toplumla bütünleşmesine katkı sağlamaya amaçladıklarını aktardı.

Proje kapsamında il merkezi, ilçe ve köylerde yaşayan 17 özel çocuğa mektup gönderdiklerini dile getiren Vali Funda Kocabıyık, "Çocuklarımızın aileleri de bu çağrımızdan dolayı mutlu olduklarını ve projenin içinde yer almaktan memnuniyet duyacaklarını belirttiler. İnsanı yaratılmışların en şereflisi olarak gören bir kültür ve medeniyetin mensupları olarak engelli çocuklarımızı teşvik etmek, onların hayatlarını kolaylaştırmak ve onları desteklemek amacıyla Engelim, Hayallerime Engel Değil projesini gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımıza hayal ettikleri meslekleri sorduk ve bu mesleklere uygun gerekli malzemeleri tedarik ettik. Aynı zamanda çocuklarımızı ilgi duydukları mesleğin ustasıyla bir araya getirerek bu konuda eğitim almalarının da önünü açtık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA