Uşak'ta elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Uşak'ta elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
15.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:16
Uşak'ta elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sedanur Güzey idaresindeki 64 HF 363 plakalı otomobil, Aksaray Caddesi'nde beton elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarılmasının ardından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA