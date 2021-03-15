Uşak'ta eğlence mekanına dönüştürülen bodrum katına düzenlenen operasyonda, 20 kişiye para cezası uygulandı
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Uşak'ta eğlence mekanına dönüştürülen bodrum katına düzenlenen operasyonda, 20 kişiye para cezası uygulandı

15.03.2021 18:13 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:18
Uşak'ta eğlence mekanına dönüştürülen bodrum katına düzenlenen operasyonda, 20 kişiye para cezası uygulandı

Uşak'ta müzik yayını ve alkollü içki satışı yapıldığı belirlenen evde, 20 kişiye idari para cezası verildi.

Uşak'ta müzik yayını ve alkollü içki satışı yapıldığı belirlenen evde, 20 kişiye idari para cezası verildi.

Çarık köyünde bir evin bodrum katının eğlence merkezine çevrildiğini tespit eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Ekipler burada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığını, müzik yayını ve içki satışı yapıldığını belirledi.

Aralarında kadınların da bulunduğu 20 kişi hakkında 72 bin 849 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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