Uşak'ta eğlence mekanına çevrilen depodaki 8 kişiye para cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uşak'ta eğlence mekanına çevrilen depodaki 8 kişiye para cezası verildi

03.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:48
Uşak'ta eğlence mekanına çevrilen depodaki 8 kişiye para cezası verildi

Uşak'ta müzik yayını ve alkollü içki satışı yapılan bir depoya düzenlenen baskında 8 kişiye 31 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Uşak'ta müzik yayını ve alkollü içki satışı yapılan bir depoya düzenlenen baskında 8 kişiye 31 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Sarayaltı Mahallesi'nde bir deponun eğlence mekanına çevrildiğini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.

Müzik yayını yapılan ve alkollü içki satışı yapılan depodaki 3'ü kadın 8 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 31 bin 500 lira para cezası verildi.

Depo polis ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özlem Zengin Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Bülent Ersoy Kerimcan Durmaz İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Mesut Bakkal Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uşak'ta eğlence mekanına çevrilen depodaki 8 kişiye para cezası verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.3.2021 16:49:42. #1.16#
title