Uşak'ta eğlence mekanına çevrilen depodaki 8 kişiye para cezası verildi

Uşak'ta müzik yayını ve alkollü içki satışı yapılan bir depoya düzenlenen baskında 8 kişiye 31 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Uşak'ta müzik yayını ve alkollü içki satışı yapılan bir depoya düzenlenen baskında 8 kişiye 31 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Sarayaltı Mahallesi'nde bir deponun eğlence mekanına çevrildiğini tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.

Müzik yayını yapılan ve alkollü içki satışı yapılan depodaki 3'ü kadın 8 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 31 bin 500 lira para cezası verildi.

Depo polis ekiplerince mühürlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık