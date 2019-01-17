Uşak'ta Eğitime Bir Gün Ara Verildi

Uşak'ta yoğun kar yağışı, buzlanma ve don olayı nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.

Uşak Valiliği dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden kar yağışı ve ardındın köy yollarıyla şehir merkezi ara sokaklarında meydana gelen buzlanma nedeniyle, il genelinde 17 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlara ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 17.01.2019 Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edilmesini karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA