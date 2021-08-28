Uşak'ta düğünde çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü, babası ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uşak'ta düğünde çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü, babası ağır yaralandı

Uşak'ta düğünde çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü, babası ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık - Haberler | Güncel

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü, ağır yaralanan babası hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi öldü, ağır yaralanan babası hastaneye kaldırıldı.

İlçe merkezindeki bir düğün salonunun önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda Nazif Görmüş (36) ve babası Ramazan Görmüş bıçakla ağır yaralandı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nafiz Görmüş, kurtarılamadı.

Baba Ramazan Görmüş'ün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olay yerinden otomobille kaçan iki şüpheli, il merkezinde polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

HES kodu sayesinde yakalandılar! İki kişiye toplamda 6 bin 300 lira para cezası
HES kodu sayesinde yakalandılar! İki kişiye toplamda 6 bin 300 lira para cezası
5 yıldızlı otelde caretta caretta katliamı! Nesli tükenmekte olan 60 yavru, sıkışarak can vermiş
5 yıldızlı otelde caretta caretta katliamı! Nesli tükenmekte olan 60 yavru, sıkışarak can vermiş
Son dakika haber! Tekirdağ'da ters yöne giren araç dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haber! Tekirdağ'da ters yöne giren araç dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Tarkan Ezgi Mola Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Arda Güler Arda Turan Burak Elmas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Uşak'ta düğünde çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü, babası ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 14:21:37. #1.15#

title