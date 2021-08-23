Uşak'ta drift gösterisi nefesleri kesti
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Uşak'ta drift gösterisi nefesleri kesti

Uşak'ta drift gösterisi nefesleri kesti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Uşak'ta drift tutkunu sürücüler, Uşak'ta düzenledikleri gösterilerle seyircilerin adeta nefesini kesti.

Uşak'ta drift tutkunu sürücüler, Uşak'ta düzenledikleri gösterilerle seyircilerin adeta nefesini kesti. Yapılan gösteriye Uşaklı şampiyon Asrın Rodi Pak da motosikletiyle eşlik etti.

Uşak Belediyesi tarafından organize edilen Uşak Drift Festivali'nin bu sene üçüncüsü düzenlendi. Uşak Belediyesi SüperMoto Pisti'nde düzenlenen etkinlik saat 13.00'da başlarken saatler 17.00'ı gösterdiğinde son buldu. 5 profesyonel drift sürücüsünün katıldığı programda, yapılan driftlerle seyirciler unutulmaz bir an yaşadı. Bazı seyirciler yapılan çekilişle piste gelerek sürücülerle araç içerisinde yer alma hakkı kazandı. Yapılan gösterilerin ardından seyirciler yarış alanlarına gelerek hem araçlarla hem de sürücülerle fotoğraf çekilip tanışma imkanı buldu. Ayrıca Türkiye ve Avrupa Motokros Şampiyonu Asrın Rodi Pak da çeşitli şovlarla seyircilerin karşısına çıktı. Etkinlik alanına gelerek açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak'ta böyle bir piste sahip olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Çakın, "Gerek motor yarışları, gerek farklı etkinliklerle bu alanı en güzel şekilde değerlendirmek en büyük amacımız. Görüyorum ki, düzenlenen etkinlik sizler tarafından ilgiyle izleniyor. Bunlar da bizi ayrıca mutlu ediyor" dedi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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