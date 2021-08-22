Uşak'ta "Drift Festivali" düzenlendi

Uşak'ta, farklı şehirlerden gelen pilotların katılımıyla "Drift Festivali" yapıldı.

Uşak'ta, farklı şehirlerden gelen pilotların katılımıyla "Drift Festivali" yapıldı.

Uşak Belediyesi öncülüğünde bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinlik, 3 bin 370 metre uzunluğundaki Uşak Belediyesi Süpermoto Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi.

Pilotlar, özel donanımlı araçlarıyla zorlu pistte zikzaklar çizerek ve keskin dönüşler yaparak izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı.

Sıcak havaya rağmen vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte, sporcular her parkurun ardından araçların yanan lastiklerini değiştirdi.

Yapılan çekilişlerle bazı izleyiciler, araçlara binerek pilotların yanında pistte tur atarak bu heyecana ortak oldu.

Ayrıca etkinlikte, milli motosikletçi Asrın Rodi Pak'ın gösterisine yer verildi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise drift aracına binerek pilotun yanında tur attı.

Etkinlikte konuşan Çakın, süpermoto yarış pistini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Festivale gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çakın, "Şehrimizin sokaklarında tehlikeli bir şekilde bu gibi aktiviteler yapmak yerine belediyemizin pisti sizlerin hizmetinde. Ne zaman isterseniz gelin, bu heyecanı burada hep birlikte yaşayalım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık